Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ohne Versicherung, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Rüsselsheim (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 38-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am Samstagabend (25.10.) strafrechtlich verantworten. Gegen 23.30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim der Mann an der Kreuzung Marie-Curie-Straße und Adam-Opel-Straße auf, wie er mit seinem Kleinkraftrad in den abgesperrten Baustellenbereich fuhr. Bei der anschließenden Überprüfung stellte das Streifenteam fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 stammt und aktuell nicht versichert ist. Darüber hinaus reagierte ein Drogentest positiv auf Methamphetamin, Amphetamin und THC, weshalb er die Streife zur Blutentnahme mit auf die Wache begleiten musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

