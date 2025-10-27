Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Bürstadt (ots)

Nach einer Sachbeschädigung eines Brückenpfeilers auf der B44 bei Bürstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 13.15 Uhr am Samstag (25.10.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelte es sich um mehrere Hakenkreuze, weshalb jetzt der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

