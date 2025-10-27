Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Farbschmierereien an Hauswänden

Festnahme eines 29-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem es Samstagmorgen (25.10.) zu mehreren Farbschmierereien in der Soderstraße, Darmstraße sowie Martin-Buber-Straße gekommen war, konnte eine Streife des 1. Polizeireviers einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Gegen 6.45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen Mann, der mehrere Hauswände mit Sprühfarbe beschmiert haben soll. Die sofort hinzugezogene Streife konnte den 29-Jährigen noch in unmittelbarer Nähe zu den Tatorten vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besprühte der Tatverdächtige mindestens elf Hauswände mit Farbe. Bei dessen Durchsuchung fand die Streife unter anderem eine Sprühdose sowie mehrere Sprühköpfe. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte 3,62 Promille an.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen nahm ihn die Streife auf die Wache mit, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Im Anschluss konnte der Tatverdächtige entlassen werden. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell