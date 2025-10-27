PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau
Otzberg: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer mit 1,17 Promille

Groß-Bieberau / Otzberg (ots)

Einen 19- und 24-Jährigen nahm eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am frühen Samstagmorgen (25.10.) vorläufig fest.

Der Reinheimer und sein Beifahrer aus Roßdorf sollten gegen 2.15 Uhr im Bereich der Ludwigstraße in Groß-Bieberau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem der Fahrer mehrfach das Fahrzeug an einer Ampel abwürgte und im Anschluss über eine rote Ampel fuhr. Der 19-jährige Wagenlenker reagierte nicht auf die Anhaltesignale und fuhr in Richtung Otzberg weiter. Bei Ober-Klingen stoppten die Beamtinnen und Beamte das Auto und nahmen die zwei Insassen vorläufig fest. Schnell erkannten sie den Grund für die Flucht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte 1,17 Promille an. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel standen. Des Weiteren fanden die Beamtinnen und Beamten einen Teleskopschlagstock, eine Luftdruckpistole und eine geringe Menge Marihuana im Auto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Wohnungen der beiden durchsucht. Die Streife nahm sie für eine Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Wache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 11:09

    POL-DA: Bürstadt: Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

    Bürstadt (ots) - Nach einer Sachbeschädigung eines Brückenpfeilers auf der B44 bei Bürstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Gegen 13.15 Uhr am Samstag (25.10.) wurde die Schmiererei entdeckt und in der Folge die Polizei informiert. Bei dem Motiv handelte es sich um mehrere Hakenkreuze, weshalb jetzt der Staatsschutz ermittelt. Wann genau die Farbschmiererei angebracht ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:47

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Farbschmierereien an Hauswänden / Festnahme eines 29-Jährigen

    Darmstadt (ots) - Nachdem es Samstagmorgen (25.10.) zu mehreren Farbschmierereien in der Soderstraße, Darmstraße sowie Martin-Buber-Straße gekommen war, konnte eine Streife des 1. Polizeireviers einen 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen 6.45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei und meldete einen Mann, der mehrere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren