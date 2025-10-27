Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau

Otzberg: Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer mit 1,17 Promille

Groß-Bieberau / Otzberg (ots)

Einen 19- und 24-Jährigen nahm eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt am frühen Samstagmorgen (25.10.) vorläufig fest.

Der Reinheimer und sein Beifahrer aus Roßdorf sollten gegen 2.15 Uhr im Bereich der Ludwigstraße in Groß-Bieberau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem der Fahrer mehrfach das Fahrzeug an einer Ampel abwürgte und im Anschluss über eine rote Ampel fuhr. Der 19-jährige Wagenlenker reagierte nicht auf die Anhaltesignale und fuhr in Richtung Otzberg weiter. Bei Ober-Klingen stoppten die Beamtinnen und Beamte das Auto und nahmen die zwei Insassen vorläufig fest. Schnell erkannten sie den Grund für die Flucht. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte 1,17 Promille an. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel standen. Des Weiteren fanden die Beamtinnen und Beamten einen Teleskopschlagstock, eine Luftdruckpistole und eine geringe Menge Marihuana im Auto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Wohnungen der beiden durchsucht. Die Streife nahm sie für eine Blutentnahme sowie erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Wache.

