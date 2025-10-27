PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Restaurant
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem es am frühen Sonntagmorgen (26.10.) zwischen 2.30 und 3.45 Uhr zu einem Einbruch in einem Restaurant in der Mina-Rees-Straße gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher durch ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Restaurant. Im Innern durchwühlte er die Räumlichkeiten und erbeutete Bargeld sowie eine Flasche Alkohol. Im Anschluss suchte er mit seiner Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Der Kriminelle soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine helle Oberbekleidung, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Umhängetasche.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

