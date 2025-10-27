PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Grasellenbach - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Grasellenbach (ots)

Am Montag (27.10.) gegen 07.00 Uhr kam es auf der L3346 zwischen Wahlen und Hammelbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach derzeitiger Erkenntnis verstieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen PKW gegen das Rechtsfahrgebot, wobei es zur Kollision zwischen dem linken Außenspiegel des dunklen PKW und dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden blauen Ford Mondeo kam. Der Fahrer des dunklen PKW entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am blauen Ford Mondeo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

