Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Fenster und Tür beschädigt
Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Trebur (ots)

Mehrere Jugendliche sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmittag (26.10.) gegen 15 Uhr das Fenster sowie die Eingangstüre eines Hauses in der Straße "Am Burggraben" beschädigt haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen fußläufig geflüchtet.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 41) sucht nun Zeugen der Tat und bittet unter der Telefonnummer 06142/696-0 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

