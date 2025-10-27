POL-DA: Trebur: Fenster und Tür beschädigt
Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung
Trebur (ots)
Mehrere Jugendliche sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmittag (26.10.) gegen 15 Uhr das Fenster sowie die Eingangstüre eines Hauses in der Straße "Am Burggraben" beschädigt haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen fußläufig geflüchtet.
Die Kriminalpolizei (Kommissariat 41) sucht nun Zeugen der Tat und bittet unter der Telefonnummer 06142/696-0 um Hinweise.
