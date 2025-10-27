Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Komplettsatz und Felgenbaum aus Tiefgarage entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem kompletten Mercedes-AMG Radsatz flüchteten Diebe zwischen Dienstag (21.10.) und Samstagmorgen (25.10.) unbemerkt aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße. Zusätzlich nahmen die Kriminellen den dazugehörigen Felgenbaum mit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute machen können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell