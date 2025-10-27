PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Komplettsatz und Felgenbaum aus Tiefgarage entwendet
Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Mit einem kompletten Mercedes-AMG Radsatz flüchteten Diebe zwischen Dienstag (21.10.) und Samstagmorgen (25.10.) unbemerkt aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße. Zusätzlich nahmen die Kriminellen den dazugehörigen Felgenbaum mit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute machen können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 13:51

    POL-DA: Trebur: Fenster und Tür beschädigt / Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Trebur (ots) - Mehrere Jugendliche sollen nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmittag (26.10.) gegen 15 Uhr das Fenster sowie die Eingangstüre eines Hauses in der Straße "Am Burggraben" beschädigt haben. Anschließend seien die Tatverdächtigen fußläufig geflüchtet. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 41) sucht nun Zeugen der Tat und bittet unter der ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 13:50

    POL-DA: Groß-Gerau: Widerstand bei Verkehrskontrolle

    Groß-Gerau (ots) - Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 27-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am späten Samstagnachmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 16.45 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau den Mann aus Bischofsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei Erkennen der Streife gab er jedoch Gas, parkte das Auto in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren