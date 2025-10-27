PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 36-Jähriger leblos aufgefunden
Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln

Lampertheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nach dem Fund eines leblosen Mannes am Montagvormittag (27.10.) haben die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 10:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße wurde ein 36-Jähriger leblos aufgefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Das Anwesen wurde deshalb abgesperrt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden. Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren