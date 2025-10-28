Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Traisa: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat etwas gesehen?

Mühltal (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Freitag (24.10.), 9 Uhr, und Montag (27.10.), 22.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Nieder-Ramstädter-Straße ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter auf gewaltsame Art und Weise durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

