Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Farbschmierereien auf Spielplatz/Wer kann Hinweise geben?

Neckarsteinach (ots)

Am Samstag (25.10.) besprühten bislang unbekannte Täter unter anderem ein Spielhaus auf einem Spielplatz im Bachweg. ". Bei den Motiven handelt es sich unter anderem um SS Runen, weshalb nun der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat. Wann genau die Farbschmierereien angebracht wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell