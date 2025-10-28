Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus/Polizei warnt und gibt Tipps

Bensheim (ots)

Am Sonntag (26.10.) geriet ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße ins Visier von Einbrechern, weshalb jetzt die Kriminalpolizei ermittelt und Zeugen sucht. Zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr hebelten bislang noch unbekannte Täter an der Hauseingangstür, die jedoch den Kriminellen standhielt. Durch die Gewalteinwirkung entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 zu melden.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

