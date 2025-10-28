PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Versuchter Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus/Polizei warnt und gibt Tipps

Bensheim (ots)

Am Sonntag (26.10.) geriet ein Einfamilienhaus in der Siegfriedstraße ins Visier von Einbrechern, weshalb jetzt die Kriminalpolizei ermittelt und Zeugen sucht. Zwischen 18 Uhr und 21.45 Uhr hebelten bislang noch unbekannte Täter an der Hauseingangstür, die jedoch den Kriminellen standhielt. Durch die Gewalteinwirkung entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 zu melden.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Nadine Enders
Telefon: 06151 / 969 - 13210
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 28.10.2025 – 11:47

    POL-DA: Heppenheim: Einbrecher nehmen Kellerraum ins Visier/Polizei sucht Zeugen

    Heppenheim (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag (26.10.), 12 Uhr, auf Montag (27.10.), 18 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße ein. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie ein an der Kellertür befindliches Vorhängeschloss auf und ...

  • 28.10.2025 – 11:45

    POL-DA: Neckarsteinach: Farbschmierereien auf Spielplatz/Wer kann Hinweise geben?

    Neckarsteinach (ots) - Am Samstag (25.10.) besprühten bislang unbekannte Täter unter anderem ein Spielhaus auf einem Spielplatz im Bachweg. ". Bei den Motiven handelt es sich unter anderem um SS Runen, weshalb nun der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen hat. Wann genau die Farbschmierereien angebracht ...

