Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Umkleidekabine nach Wertgegenständen durchsucht

Polizei fahndet nach zweitem Tatverdächtigen

Bischofsheim (ots)

Zwei Personen betraten am Montagabend (27.10.) zwischen 18.30 und 19.20 Uhr die offene Turnhalle in der Straße "Im Attich" und entwendeten verschiedene Wertgegenstände aus der Umkleidekabine. Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten die Diebe unter anderem mit mehreren Handys, einem Portemonnaie sowie Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen gehandelt haben.

Durch sofort eingeleitete Maßnahmen konnte die Polizei bereits einen 15-jährigen Tatverdächtigen mit einem der entwendeten Handys antreffen.

Die zweite Person soll ebenfalls männlich und circa 1,60 Meter groß sein. Er soll dunkle Haare und diese als Seitenscheitel getragen haben.

Hinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen sowie zum Verbleib der Beute, werden vom Kommissariat 35 in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell