PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Umkleidekabine nach Wertgegenständen durchsucht
Polizei fahndet nach zweitem Tatverdächtigen

Bischofsheim (ots)

Zwei Personen betraten am Montagabend (27.10.) zwischen 18.30 und 19.20 Uhr die offene Turnhalle in der Straße "Im Attich" und entwendeten verschiedene Wertgegenstände aus der Umkleidekabine. Nach bisherigem Kenntnisstand flüchteten die Diebe unter anderem mit mehreren Handys, einem Portemonnaie sowie Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei männliche Personen gehandelt haben.

Durch sofort eingeleitete Maßnahmen konnte die Polizei bereits einen 15-jährigen Tatverdächtigen mit einem der entwendeten Handys antreffen.

Die zweite Person soll ebenfalls männlich und circa 1,60 Meter groß sein. Er soll dunkle Haare und diese als Seitenscheitel getragen haben.

Hinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen sowie zum Verbleib der Beute, werden vom Kommissariat 35 in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Felix Seitz
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 11:54

    POL-DA: Lampertheim: Diebstahl von Uhren/Wer kann Hinweise geben?

    Lampertheim (ots) - Am Samstag (18.10.), in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.45 Uhr, wurde in der Danziger Straße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter gelang durch die Terrassentür unbemerkt in das Einfamilienhaus und entwendete mehrere Uhren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der unbekannte Täter wurde nach der Tat vermutlich von einem Bewohner ertappt und flüchtete. Der Unbekannte ist 1,80 ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 11:47

    POL-DA: Heppenheim: Einbrecher nehmen Kellerraum ins Visier/Polizei sucht Zeugen

    Heppenheim (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag (26.10.), 12 Uhr, auf Montag (27.10.), 18 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Willy-Brandt-Straße ein. Auf noch ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Haus, von wo aus sie sich Zugang in den Keller verschafften. Hier brachen sie ein an der Kellertür befindliches Vorhängeschloss auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren