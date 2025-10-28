PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst (Odenwald): Jugendliche irritieren Autofahrer auf B45 - Polizei sucht Zeugen

Höchst (ots)

Am Montag (27.10.) gegen 17 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass drei Jugendliche im Alter von 11 bis 14 Jahren auf der Fußgängerbrücke in der Verlängerung der Straße am Galgenberg Steine und Lehmklumpen auf die darunter verlaufende B45 werfen würden. Ein solcher Klumpen habe die Motorhaube seines Fahrzeugs getroffen.

Eine Streife der Polizeistation Höchst konnte die drei im Rahmen der Fahndung antreffen und kontrollieren. Unterhalb der Brücke auf der B45 wurden deutliche Spuren von heruntergeworfenen Moosbüscheln mit Erdanhaftungen festgestellt.

Der Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt. Ob an seinem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, wird noch ermittelt. Zur weiteren strafrechtlichen Prüfung des Vorfalls werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen oder dem Vorfall geben können, gebeten, sich mit der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

