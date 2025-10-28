PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B45 Wiebelsbach - Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

B45 Wiebelsbach (ots)

Am 28. Oktober 2025, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf der B45 zwischen Höchst und Groß-Umstadt, in Höhe der Abfahrt nach Frau Nauses, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Volvo-Fahrer die B45 in Richtung Groß-Umstadt. Im Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach und kam schließlich auf der Seite neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer hatte glücklicherweise keinen Verletzungen zu beklagen und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der notwendigen Reinigung der Fahrbahn musste die B45 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Dieburg auch der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Rebscher, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 16:17

    POL-DA: Schaafheim: Junge Frauen unsittlich berührt / Polizei sucht Zeugen

    Schaafheim (ots) - Nach einem Übergriff auf eine 22-Jährige am Samstagmorgen (25.10.), ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein noch unbekannter Mann, gegen 5.45 Uhr, eine junge Frau im Bereich der Großostheimer Straße unvermittelt umklammert und unsittlich berührt haben. Die junge Frau wehrte sich gegen den ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:55

    POL-DADI: Groß-Umstadt: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

    Groß-Umstadt (ots) - Am 28. Oktober 2025, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Richer Straße in Groß-Umstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV einen stehenden weißen PKW beschädigte und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verließ. Nach ersten Zeugenaussagen befuhr der SUV-Fahrer die Richer Straße und streifte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren