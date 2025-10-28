Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: B45 Wiebelsbach - Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

B45 Wiebelsbach (ots)

Am 28. Oktober 2025, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf der B45 zwischen Höchst und Groß-Umstadt, in Höhe der Abfahrt nach Frau Nauses, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Volvo-Fahrer die B45 in Richtung Groß-Umstadt. Im Kurvenbereich kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach und kam schließlich auf der Seite neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer hatte glücklicherweise keinen Verletzungen zu beklagen und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der notwendigen Reinigung der Fahrbahn musste die B45 für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei Dieburg auch der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei.

