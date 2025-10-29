Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gastfreundschaft ausgenutzt und Goldring entwendet

Polizei ermittelt

Rüsselsheim (ots)

In Rüsselsheim-Königstädten kam es zu einem Diebstahl, bei dem eine unbekannte Frau das Vertrauen einer Hausbewohnerin ausnutzte. Unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu wollen, betrat sie das Haus in der Feldbergstraße. Die Kriminelle überließ der Gastgeberin angeblich hochwertigen Schmuck als Dank für ihre Gastfreundschaft. Als die Geschädigte einen Ring abzog, um den Schmuck anzuprobieren, griff die Unbekannte zu und entwendete den wertvollen Goldring.

Die Täterin wird als etwa 31 bis 40 Jahre alt, rund 151 bis 160 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Sie trug während der Tat einen langen, dunklen Rock sowie eine dunkle Jacke.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder die Täterin kennen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

