Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brandstiftung an leerstehendem Wohnhaus - Polizei Euskirchen bittet um Hinweise

Mechernich (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (4. November) kam es gegen 2.30 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Mechernich, Im Höfchen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser oder Objekte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ein Zeuge gab an, zwei männliche Personen in Tatortnähe wahrgenommen zu haben. Die Personen verließen den Bereich fußläufig in Richtung Turmhofstraße. Weitere Personen konnten im Nahbereich nicht festgestellt werden. Ein Energieversorger schaltete vorsorglich für einen Teil der Straße die Stromversorgung ab. Es wurden keine weiteren Gebäude beschädigt und es gab keine Verletzten. Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Umfeld des Brandortes nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

