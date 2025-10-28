PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Baustelle

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (24.10.2025), 13.30 Uhr, bis Montag (27.10.2025), 06.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Container auf einer Baustelle im Unteren Talweg. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupfer.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen Vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

