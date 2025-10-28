PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Dieseldiebstahl

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Freitag (24.10.2025), 16.30 Uhr, bis Montag (27.10.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einem Dieseldiebstahl auf einem Gelände im Oberen Auweg.

Im oben genannten Zeitraum brach ein bislang unbekannter Täter die Tankdeckel zweier Transporter auf und entwendete Diesel. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 15:01

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes aus dem Raum Augsburg. In den vergangenen Tagen nahm der Mann auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und wollte eine Wohnung anmieten. Der Unbekannte schickte dem Mann einen Mietvertrag. Dieser überwies daraufhin die geforderte Kaution für die Wohnung. Da der Mann ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt

    Augsburg (ots) - Spickel - Am gestrigen Sonntag (26.10.2025) griff ein bislang Unbekannter eine 21-Jährige im Siebentischwald an. Der Täter flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr war die 21-Jährige alleine zu Fuß im Siebentischwald unterwegs. Im Bereich des Gedenksteins griff ein bislang Unbekannter unvermittelt die Frau an. Im weiteren Verlauf gingen beide Personen zu Boden. Die Frau wehrte sich ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (25.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Brauerei in der Wertachbrucker-Tor-Straße. Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 07.45 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude der Brauerei zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren