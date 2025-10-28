Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Dieseldiebstahl

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Im Zeitraum von Freitag (24.10.2025), 16.30 Uhr, bis Montag (27.10.2025), 08.00 Uhr, kam es zu einem Dieseldiebstahl auf einem Gelände im Oberen Auweg.

Im oben genannten Zeitraum brach ein bislang unbekannter Täter die Tankdeckel zweier Transporter auf und entwendete Diesel. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell