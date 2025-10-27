Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Samstag (25.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Brauerei in der Wertachbrucker-Tor-Straße.

Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 07.45 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude der Brauerei zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Haunstetten / Siebenbrunn - Bereits am Dienstag (21.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Händelweg.

Im Zeitraum von 06.00 Uhr bis 20.00 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Pfersee - Im Zeitraum von Dienstag (21.10.2025) bis Samstag (25.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Spicherer Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Göggingen - Im Zeitraum von Freitag (24.10.2025), 18.30 Uhr bis Samstag (25.10.2025), 09.20 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses Am Zehntstadel.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den oben genannten Fällen u.a. wegen versuchten Besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

