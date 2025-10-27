Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (25.10.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (26.10.2025), 12.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Euler-Chelpin-Straße. Zudem wurde der Roller beschädigt.

Der Roller wurde nach dem Diebstahl im nahen Umfeld durch Passanten aufgefunden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/ 323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell