Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Motorradfahrer verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Sonntag (26.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Aindlinger Straße.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer in Richtung Norden. Als er ein Auto vor ihm überholen wollte, übersah er offenbar den ebenfalls überholenden 40-jährigen Motorradfahrer. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt offenbar neben ihm. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Der Autofahrer besitzt die deutsche und die rumänische Staatsangehörigkeit. Der Motorradfahrer besitzt die deutsche und die russische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell