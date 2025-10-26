PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2003 - Polizeibeamte reanimieren erfolgreich

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Freitag (24.10.2025) reanimierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in der Karlsbader Straße. Der Mann kam ins Krankenhaus. Gegen 21.30 Uhr lag ein 47-Jähriger bewusstlos auf der Karlsbader Straße. Streifenbeamte stellten bei ihm weder Puls noch Atmung fest und begannen daher sofort mit der Reanimation. Durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen kam der Mann schließlich wieder zu sich. Der zwischenzeitlich hinzugerufene Rettungswagen übernahm die weitere Versorgung des Mannes und brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Wir wünschen ihm alles Gute.

  • 26.10.2025 – 11:15

    POL Schwaben Nord: 2004 - Roller entwendet

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Vergangene Woche wurde ein Roller in der Ortlerstraße entwendet. Die Polizei ermittelt nun. Im Zeitraum von 15.10.2025 bis 24.10.2025 entwendeten bislang Unbekannte einen grünen Roller der Marke Piaggio. Dieser stand geparkt in der Ortlerstraße. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:50

    POL Schwaben Nord: 2002 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (24.10.2025) war ein 37-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stadtbachstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Auto in der Stadtbachstraße. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die aber schon ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:25

    POL Schwaben Nord: 2000 - Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (24.10.2025) entwendete eine Frau in einem Drogeriemarkt in der Neuburger Straße mehrere Waren. Mitarbeiter stoppten die Frau und alarmierten die Polizei. Gegen 12.45 Uhr befand sich eine 72-Jährige in dem Drogeriemarkt. Dort steckte sie sich eine hochwertige Parfümflasche in ihre Jackentausche. Anschließend legte sie einen hochpreisigen Medizinartikel in die Verpackung eines ...

    mehr
