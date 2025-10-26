Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2003 - Polizeibeamte reanimieren erfolgreich

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am Freitag (24.10.2025) reanimierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in der Karlsbader Straße. Der Mann kam ins Krankenhaus. Gegen 21.30 Uhr lag ein 47-Jähriger bewusstlos auf der Karlsbader Straße. Streifenbeamte stellten bei ihm weder Puls noch Atmung fest und begannen daher sofort mit der Reanimation. Durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen kam der Mann schließlich wieder zu sich. Der zwischenzeitlich hinzugerufene Rettungswagen übernahm die weitere Versorgung des Mannes und brachte den 47-Jährigen in ein Krankenhaus. Wir wünschen ihm alles Gute.

