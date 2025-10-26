Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2004 - Roller entwendet
Augsburg (ots)
Hochzoll - Vergangene Woche wurde ein Roller in der Ortlerstraße entwendet. Die Polizei ermittelt nun. Im Zeitraum von 15.10.2025 bis 24.10.2025 entwendeten bislang Unbekannte einen grünen Roller der Marke Piaggio. Dieser stand geparkt in der Ortlerstraße. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.
