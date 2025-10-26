PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2000 - Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (24.10.2025) entwendete eine Frau in einem Drogeriemarkt in der Neuburger Straße mehrere Waren. Mitarbeiter stoppten die Frau und alarmierten die Polizei. Gegen 12.45 Uhr befand sich eine 72-Jährige in dem Drogeriemarkt. Dort steckte sie sich eine hochwertige Parfümflasche in ihre Jackentausche. Anschließend legte sie einen hochpreisigen Medizinartikel in die Verpackung eines günstigen Produkts, welches sie an der Kasse bezahlte. Nach Verlassen des Geschäfts hielten Mitarbeiter die Frau auf und alarmierten die Polizei. Die Beamten kamen vor Ort, stellten die Artikel sicher und übergaben diese an die Mitarbeiter. Die 72-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten und wurde dort erkennungsdienstlich behandelt. Gegen die 72-Jährige (italienische STA) wird nun wegen Diebstahls sowie Betrugs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

