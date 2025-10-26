PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2001 - Polizei ermittelt gegen Duo

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (24.10.2025) begingen zwei Frauen offenbar mehrere Ladendiebstähle. Die Polizei nahm sie in der Bahnhofstraße fest. Gegen 12.30 Uhr hielten sich die zwei 33- bzw. 51-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße auf. Dort wurden sie vom Personal bei einem Diebstahl beobachtet. Die Polizei wurde alarmiert. Vor Ort durchsuchten die Beamten die beiden Frauen und fanden tatsächlich Kleidung bei ihnen auf. Diese wurde teilweise auch in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt. Darüber hinaus fanden die Polizisten noch diverse Artikel aus anderen Geschäften, welche nach aktuellem Stand ebenfalls zuvor entwendet wurden. Auch hatten die Frauen Scheren dabei, um sie scheinbar für die jeweiligen Taten zu nutzen. Die Frauen verhielten äußerst unkooperativ und aggressiv. Die Beamten stellten die Artikel sicher und brachten einige davon in die entsprechenden Geschäfte zurück. Der genaue Beuteschaden muss derzeit noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden 33- bzw. 51-Jährigen u.a. wegen Diebstahls mit Waffen (auf Grund der mitgeführten Scheren). Beide Frauen sind ukrainische Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

