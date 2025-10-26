PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1999 - Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (25.10.2025) ereignete sich bei einer Einsatzfahrt in der Wertachstraße ein Verkehrsunfall. Vier Personen wurden dabei verletzt. Gegen 22.30 Uhr war eine Polizeistreife mit Blaulicht zu einem Einsatz unterwegs. Dabei überholte die Streife in der Wertachstraße einen BMW. Dessen 71-jähriger Fahrer bog nach derzeitigem Stand unvermittelt nach links ab, um offenbar verbotenerweise, entgegen der Fahrtrichtung, in die Mittelstraße einzufahren. Bei der Mittelstraße handelt es sich um eine Einbahnstraße. Dabei stießen der BMW und das Streifenfahrzeug zusammen. Das Streifenfahrzeug kollidierte anschließend mit einer dortigen Hausfassade. Der 71-Jährige sowie dessen Beifahrerin sowie beide Insassen des Streifenfahrzeugs wurden bei dem Unfall mindestens leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf gut 70.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 71-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die Beifahrerin des BMW ist türkische Staatsangehörige, alle drei weiteren Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

