Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann löst Polizeieinsatz aus - Festnahme

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (24.10.2025) löste ein alkoholisierter Mann einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Er wurde festgenommen. Gegen 09.15 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der sich in einem Supermarkt in der Viktoriastraße auffällig verhalten soll. Zudem verstecke er augenscheinlich einen verdächtigen Gegenstand unter seiner Kleidung und drohte den Angestellten. Aus diesem Grund kamen mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Eine Streife nahm den 38-Jährigen widerstandslos vor dem Supermarkt fest. Er war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Bei dem Mann fanden die Beamten eine Patrone auf, welche offenbar für Schreckschusswaffen verwendet wird. Aus diesem Grund durchsuchte die Polizei im Anschluss die Wohnung des Mannes. Dabei wurde nichts Verdächtiges aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Der Mann hat die litauische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell