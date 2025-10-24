PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann löst Polizeieinsatz aus - Festnahme

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Freitag (24.10.2025) löste ein alkoholisierter Mann einen Polizeieinsatz in der Innenstadt aus. Er wurde festgenommen. Gegen 09.15 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der sich in einem Supermarkt in der Viktoriastraße auffällig verhalten soll. Zudem verstecke er augenscheinlich einen verdächtigen Gegenstand unter seiner Kleidung und drohte den Angestellten. Aus diesem Grund kamen mehrere Einsatzkräfte vor Ort. Eine Streife nahm den 38-Jährigen widerstandslos vor dem Supermarkt fest. Er war mit über zwei Promille deutlich alkoholisiert. Bei dem Mann fanden die Beamten eine Patrone auf, welche offenbar für Schreckschusswaffen verwendet wird. Aus diesem Grund durchsuchte die Polizei im Anschluss die Wohnung des Mannes. Dabei wurde nichts Verdächtiges aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Der Mann hat die litauische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:33

    POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Kissing - Am Mittwoch (22.10.2025) kam es in einer Asylunterkunft in der Auenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 01.15 Uhr kam es in der Unterkunft offenbar zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Bewohner und einem gleichaltrigen Mitbewohner. Im weiteren Verlauf ging der 31-Jährige ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Im Tatzeitraum von Mittwoch (22.10.2025), 22.45 Uhr bis Donnerstag (23.10.2025), 13.30 Uhr, wurde ein in der Haunstetter Straße geparkter Porsche Oldtimer beschädigt. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 19 ½ ab. Als er am nächsten Tag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am heutigen Freitagmorgen befuhr eine 23-jährige Autofahrerin das Gleisbett der Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Wie sich herausstellte, stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Gegen 02.00 Uhr bog die Frau von der Rote-Torwall-Straße auf die Haunstetter Straße. Dabei fuhr sie jedoch nicht auf die Fahrbahn, sondern auf die Straßenbahngleise. Hier setzte sie ihre Fahrt fort, bis sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren