Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am heutigen Freitagmorgen befuhr eine 23-jährige Autofahrerin das Gleisbett der Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Wie sich herausstellte, stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Gegen 02.00 Uhr bog die Frau von der Rote-Torwall-Straße auf die Haunstetter Straße. Dabei fuhr sie jedoch nicht auf die Fahrbahn, sondern auf die Straßenbahngleise. Hier setzte sie ihre Fahrt fort, bis sie schließlich im Gleisbett landete und mit dem Unterboden ihres Fahrzeugs aufsetzte. Ein von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aus diesem Grund wurde bei der 23-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an Pkw und Gleisbett beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Frau erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Sie hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell