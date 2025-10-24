Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in der Neuburger Straße. Eine Person wurde dabei verletzt. Gegen 15.30 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Tauroggener Straße übersah die Frau offenbar beim Abbiegen eine 42-jährige E-Scooter-Fahrerin, die parallel auf dem Radstreifen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 42-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen versorgte die Frau vor Ort und brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Die 20-Jährige besitzt die deutsche, die 42-Jährige die thailändische Staatsangehörigkeit.

