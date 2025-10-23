Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1989 - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (22.10.2015) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich An der blauen Kappe/Gesundbrunnenstraße. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer (kanadische Staatsangehörigkeit) befuhr die Volkhartstraße in nordwestliche Richtung. Eine 59-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) befuhr mit ihrem Pkw zur selben Zeit die Klinkertorstraße in südwestlicher Richtung. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, dass die jeweilige Lichtzeichenanlage Grünlicht zeigte und sie deshalb in den Kreuzungsbereich einfuhren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell