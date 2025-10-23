Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1988 - Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (22.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Karlstraße/Karolinenstraße. Zwei Personen wurde dabei mittelschwer verletzt. Gegen 08.45 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Radlader am Leonhardsberg in westlicher Fahrtrichtung. Als er an der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße nach links abbiegen wollte, übersah er offenbar einen 27-Jährigen mit seinem Pkw, der die Karlstraße in östlicher Fahrtrichtung befuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Gabel des Radladers und dem Pkw. Die beiden Insassen des Pkw wurden mittelschwer verletzt und zur Behandlung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, der Radlader wurde nicht beschädigt. Beim Fahrer des Radladers handelt es sich um einen kosovarischen Staatsangehörigen, der 27-jährige Fahrer des Pkw besitzt die griechische Staatsangehörigkeit, sein 29-jähriger Beifahrer besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

