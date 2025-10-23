PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1987 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Donnerstag (23.10.2025) versuchten offenbar vier Jugendliche mehrere Fahrräder in der Ladehofstraße zu entwenden. Gegen 00.45 Uhr beobachtete ein Passant die Jugendlichen dabei, wie sie an einem Fahrradabstellplatz an mehreren Fahrrädern hantierten. Der Passant sprach die die Gruppe an, woraufhin die Jugendlichen mit den Fahrrädern flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung konnten Polizeibeamte einen 16- und einen 17-Jährigen stoppen, zwei weitere Beteiligten flüchteten. Die entwendeten Fahrräder konnten sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls gegen die Jugendlichen. Die beiden 16- und 17-Jährigen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

