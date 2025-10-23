Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1986 - Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (22.10.2025) entwendete ein 42-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Viktoriastraße. Gegen 08.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 42-Jährigen, als er den Kassenbereich des Supermarktes ohne zu bezahlen verließ. Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen im Zuge einer Fahndung im näheren Umfeld vorläufig fest und veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen. Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell