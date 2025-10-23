Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1991 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Autobahn A8/ AS Dasing/ FR München - Am Mittwoch (22.10.2025) ereignete sich auf der Autobahn ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Ein Beteiligter flüchtete. Verletzt wurde niemand. Gegen 06.20 Uhr war ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der A8 in Richtung München unterwegs. Als er auf Höhe der AS Dasing unvermittelt die Fahrspur wechselte, musste ein 32-jähriger Autofahrer stark bremsen und verlor dabei die Kontrolle über dessen Toyota. Dabei touchierte der 32-Jährige die Betonmauer in der Mitte der Autobahn. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr weiter. Er soll mit einem schwarzen BMW unterwegs gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

