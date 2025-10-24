POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter in der Neuburger Straße. Eine Person wurde dabei verletzt. Gegen 15.30 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Auto auf der Neuburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Tauroggener Straße übersah die Frau offenbar beim Abbiegen eine 42-jährige E-Scooter-Fahrerin, die parallel auf dem ...

