Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich auf einem Parkplatz in der Meraner Straße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Gegen 09.50 Uhr parkte ein 61-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Während seiner Abwesenheit touchierte offenbar ein Transporter das Auto und fuhr davon. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

