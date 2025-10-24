Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

--- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---

Kissing - Am Mittwoch (22.10.2025) kam es in einer Asylunterkunft in der Auenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 01.15 Uhr kam es in der Unterkunft offenbar zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Bewohner und einem gleichaltrigen Mitbewohner. Im weiteren Verlauf ging der 31-Jährige auf den Mitbewohner mit einem Messer los. Zwei Bewohner im Alter von 30 bzw. 32 Jahren gingen dazwischen und überwältigen schließlich den Tatverdächtigen. Einsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen vor Ort fest. Alle vier Beteiligten wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Beteiligten sind afghanische Staatsangehörige.

