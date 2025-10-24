PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   --- in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---

Kissing - Am Mittwoch (22.10.2025) kam es in einer Asylunterkunft in der Auenstraße zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Gegen 01.15 Uhr kam es in der Unterkunft offenbar zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Bewohner und einem gleichaltrigen Mitbewohner. Im weiteren Verlauf ging der 31-Jährige auf den Mitbewohner mit einem Messer los. Zwei Bewohner im Alter von 30 bzw. 32 Jahren gingen dazwischen und überwältigen schließlich den Tatverdächtigen. Einsatzkräfte nahmen den 31-Jährigen vor Ort fest. Alle vier Beteiligten wurden bei dem Vorfall verletzt und mussten anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Beteiligten sind afghanische Staatsangehörige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 13:31

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Im Tatzeitraum von Mittwoch (22.10.2025), 22.45 Uhr bis Donnerstag (23.10.2025), 13.30 Uhr, wurde ein in der Haunstetter Straße geparkter Porsche Oldtimer beschädigt. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 19 ½ ab. Als er am nächsten Tag zu seinem Pkw zurückkam, stellte er fest, dass der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Alkoholisierte Autofahrerin gestoppt

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am heutigen Freitagmorgen befuhr eine 23-jährige Autofahrerin das Gleisbett der Straßenbahn in der Haunstetter Straße. Wie sich herausstellte, stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Gegen 02.00 Uhr bog die Frau von der Rote-Torwall-Straße auf die Haunstetter Straße. Dabei fuhr sie jedoch nicht auf die Fahrbahn, sondern auf die Straßenbahngleise. Hier setzte sie ihre Fahrt fort, bis sie ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:29

    POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich auf einem Parkplatz in der Meraner Straße ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Gegen 09.50 Uhr parkte ein 61-Jähriger sein Auto auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Während seiner Abwesenheit touchierte offenbar ein Transporter das Auto und fuhr davon. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Unfallzeugen werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren