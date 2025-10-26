PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2006 - Polizei sucht Unfallzeugen

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17/ AS Messe / FR Norden - Am Donnerstag (23.10.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Zwei Beteiligte wurden verletzt. Gegen 14.15 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem Auto auf der B17 in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich des Auffahrtsstreifens der AS Augsburg Messe wechselte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug offenbar unvermittelt die Fahrspur, wodurch die Frau stark bremsen musste. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer fuhr hinter der Frau und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er fuhr mit seinem Lkw auf das Auto der Frau auf und es kam zum Zusammenstoß. Der bislang Unbekannte fuhr weiter. Die 38-Jährige wurde durch den Unfall mittelschwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige verletzte sich leicht. Durch den Unfall waren beide Fahrspuren für etwa eine Stunde gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter Tel. 0821/323-1910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

