POL Schwaben Nord: 2002 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (24.10.2025) war ein 37-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stadtbachstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Auto in der Stadtbachstraße. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die aber schon längere Zeit nicht mehr gültig war. Die Fahrt war somit für ihn beendet. Gegen den 37-Jährigen (türkische STA) wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

