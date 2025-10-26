PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2005 - Polizeibeamte angegangen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.10.2025) ging ein alkoholisierter Mann eine Polizeistreife in der Stegstraße an. Zuvor soll er betrunken mit einem Auto gefahren sein. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 44-Jährige auf, als er in der Stegstraße in seinem Auto schlief. Im Vorfeld meldeten Zeugen der Polizei, dass eine offenbar alkoholisierte Person mit dem betreffenden Auto unterwegs sei. Die Beamten sprachen den 44-Jährigen an, der sich umgehend aggressiv verhielt. Als er eine volle Bierflasche gegen die Beamten erhob, musste er zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte er sich massiv und verletzte sich offenbar an der mittlerweile zerbrochenen Bierflasche. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei dem Mann musste somit eine Blutentnahme durchgeführt werden. Anschließend nahmen die Beamten den 44-Jährigen auf Grund seines Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Polizeibeamte. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 26.10.2025 – 11:25

    POL Schwaben Nord: 2003 - Polizeibeamte reanimieren erfolgreich

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Freitag (24.10.2025) reanimierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in der Karlsbader Straße. Der Mann kam ins Krankenhaus. Gegen 21.30 Uhr lag ein 47-Jähriger bewusstlos auf der Karlsbader Straße. Streifenbeamte stellten bei ihm weder Puls noch Atmung fest und begannen daher sofort mit der Reanimation. Durch die ...

  • 26.10.2025 – 11:15

    POL Schwaben Nord: 2004 - Roller entwendet

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Vergangene Woche wurde ein Roller in der Ortlerstraße entwendet. Die Polizei ermittelt nun. Im Zeitraum von 15.10.2025 bis 24.10.2025 entwendeten bislang Unbekannte einen grünen Roller der Marke Piaggio. Dieser stand geparkt in der Ortlerstraße. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. ...

  • 26.10.2025 – 10:50

    POL Schwaben Nord: 2002 - Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (24.10.2025) war ein 37-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis in der Stadtbachstraße unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt. Gegen 19.30 Uhr fuhr der 37-Jährige mit seinem Auto in der Stadtbachstraße. Eine Polizeistreife hielt den Mann an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis besaß, die aber schon ...

