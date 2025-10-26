Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2005 - Polizeibeamte angegangen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (25.10.2025) ging ein alkoholisierter Mann eine Polizeistreife in der Stegstraße an. Zuvor soll er betrunken mit einem Auto gefahren sein. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 44-Jährige auf, als er in der Stegstraße in seinem Auto schlief. Im Vorfeld meldeten Zeugen der Polizei, dass eine offenbar alkoholisierte Person mit dem betreffenden Auto unterwegs sei. Die Beamten sprachen den 44-Jährigen an, der sich umgehend aggressiv verhielt. Als er eine volle Bierflasche gegen die Beamten erhob, musste er zu Boden gebracht werden. Dabei wehrte er sich massiv und verletzte sich offenbar an der mittlerweile zerbrochenen Bierflasche. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei dem Mann musste somit eine Blutentnahme durchgeführt werden. Anschließend nahmen die Beamten den 44-Jährigen auf Grund seines Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Polizeibeamte. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell