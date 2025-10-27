Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Montag (27.10.2025) versuchte sich ein 20-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 02.45 Uhr wollte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Eichleitnerstraße kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei.

Der 20-Jähriger fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Memminger Straße. Im Bereich der Eserwallstraße verlor der 20-Jährige in einer Kurve offenbar die Kontrolle über das Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und eine Ampel.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 20-Jährigen.

