PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Montag (27.10.2025) versuchte sich ein 20-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 02.45 Uhr wollte eine Polizeistreife den Autofahrer in der Eichleitnerstraße kontrollieren. Dieser flüchtete jedoch vor der Polizei.

Der 20-Jähriger fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Memminger Straße. Im Bereich der Eserwallstraße verlor der 20-Jährige in einer Kurve offenbar die Kontrolle über das Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und eine Ampel.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Autofahrer besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 20-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 11:30

    POL Schwaben Nord: 2005 - Polizeibeamte angegangen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (25.10.2025) ging ein alkoholisierter Mann eine Polizeistreife in der Stegstraße an. Zuvor soll er betrunken mit einem Auto gefahren sein. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der 44-Jährige auf, als er in der Stegstraße in seinem Auto schlief. Im Vorfeld meldeten Zeugen der Polizei, dass eine offenbar alkoholisierte Person mit dem ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:25

    POL Schwaben Nord: 2003 - Polizeibeamte reanimieren erfolgreich

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Freitag (24.10.2025) reanimierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen in der Karlsbader Straße. Der Mann kam ins Krankenhaus. Gegen 21.30 Uhr lag ein 47-Jähriger bewusstlos auf der Karlsbader Straße. Streifenbeamte stellten bei ihm weder Puls noch Atmung fest und begannen daher sofort mit der Reanimation. Durch die ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 11:15

    POL Schwaben Nord: 2004 - Roller entwendet

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Vergangene Woche wurde ein Roller in der Ortlerstraße entwendet. Die Polizei ermittelt nun. Im Zeitraum von 15.10.2025 bis 24.10.2025 entwendeten bislang Unbekannte einen grünen Roller der Marke Piaggio. Dieser stand geparkt in der Ortlerstraße. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren