Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubüberfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Montag (27.10.2025) ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand betrag ein bislang Unbekannter gegen 9.20 Uhr das Juweliergeschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchtete der Täter mit Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang zu keiner Festnahme.

Beschreibung des Täters:

Augenscheinlich jüngerer Mann, 170cm groß, sehr hager, schwarz gekleidet mit Sturmhaube, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose, sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen und bittet unter Tel. 0821/323-3821 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

