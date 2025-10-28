Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes aus dem Raum Augsburg.

In den vergangenen Tagen nahm der Mann auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und wollte eine Wohnung anmieten. Der Unbekannte schickte dem Mann einen Mietvertrag. Dieser überwies daraufhin die geforderte Kaution für die Wohnung. Da der Mann keine Rückmeldung des vermeintlichen Vermieters erhielt, wurde er misstrauisch und verständigte die Polizei. Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

- Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen haben und einen Mietvertrag unterschrieben haben. - Seien Sie vorsichtig bei der Angabe von zu geringen Nebenkosten. - Vergleichen Sie ob der Mietpreis zur Wohngegend/Ausstattung passt. - Seien Sie vorsichtig, wenn die Fotos wie aus einem Katalog aussehen. - Seien Sie wachsam bei fehlenden Kontaktdaten. - Fordern Sie den Vermieter auf eine Kopie des Personalausweises zuzusenden - Achten Sie darauf, dass ein Vermieter, Verwalter oder Makler selbst bei der Wohnungsbesichtigung vor Ort ist. - Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

Nähere Informationen gibt es unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-wohnungssuche/

