Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Wochen kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes aus dem Raum Augsburg.

In den vergangenen Tagen nahm der Mann auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und wollte eine Wohnung anmieten. Der Unbekannte schickte dem Mann einen Mietvertrag. Dieser überwies daraufhin die geforderte Kaution für die Wohnung. Da der Mann keine Rückmeldung des vermeintlichen Vermieters erhielt, wurde er misstrauisch und verständigte die Polizei. Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

   - Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die 
     Wohnung gesehen haben und einen Mietvertrag unterschrieben 
     haben.
   - Seien Sie vorsichtig bei der Angabe von zu geringen Nebenkosten.
   - Vergleichen Sie ob der Mietpreis zur Wohngegend/Ausstattung 
     passt.
   - Seien Sie vorsichtig, wenn die Fotos wie aus einem Katalog 
     aussehen.
   - Seien Sie wachsam bei fehlenden Kontaktdaten.
   - Fordern Sie den Vermieter auf eine Kopie des Personalausweises 
     zuzusenden
   - Achten Sie darauf, dass ein Vermieter, Verwalter oder Makler 
     selbst bei der Wohnungsbesichtigung vor Ort ist.
   - Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die 
     Polizei.

Nähere Informationen gibt es unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-wohnungssuche/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 27.10.2025 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt

    Augsburg (ots) - Spickel - Am gestrigen Sonntag (26.10.2025) griff ein bislang Unbekannter eine 21-Jährige im Siebentischwald an. Der Täter flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr war die 21-Jährige alleine zu Fuß im Siebentischwald unterwegs. Im Bereich des Gedenksteins griff ein bislang Unbekannter unvermittelt die Frau an. Im weiteren Verlauf gingen beide Personen zu Boden. Die Frau wehrte sich ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Samstag (25.10.2025) kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Brauerei in der Wertachbrucker-Tor-Straße. Im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 07.45 Uhr versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude der Brauerei zu verschaffen. Dies gelang dem oder den Unbekannten jedoch nicht. Es ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubüberfall

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am heutigen Montag (27.10.2025) ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand betrag ein bislang Unbekannter gegen 9.20 Uhr das Juweliergeschäft und bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Er forderte dabei die Herausgabe von Wertgegenständen. Schließlich flüchtete der Täter mit ...

    mehr
