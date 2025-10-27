Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt

Augsburg (ots)

Spickel - Am gestrigen Sonntag (26.10.2025) griff ein bislang Unbekannter eine 21-Jährige im Siebentischwald an. Der Täter flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war die 21-Jährige alleine zu Fuß im Siebentischwald unterwegs. Im Bereich des Gedenksteins griff ein bislang Unbekannter unvermittelt die Frau an. Im weiteren Verlauf gingen beide Personen zu Boden. Die Frau wehrte sich und schrie um Hilfe, weshalb Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden. Der Täter ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete zu Fuß durch den Wald in Richtung Spickelstraße. Unmittelbar nach dem Notruf leitete die Polizei eine groß angelegte Fahndung ein. Neben zahlreichen Streifen waren auch ein Polizeihund sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht festgenommen werden. Die Frau wurde durch den Vorfall leicht verletzt und von einem Rettungswagen versorgt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre, 170 cm, südeuropäisches Aussehen, stämmig/muskulös/kastenförmig, gestutzter dünnliniger Vollbart, akkurat rasiert, rundes Gesicht. Bekleidet mit schwarzer Stoffhose (zerrissen an den Oberschenkelinnenseiten), grauer Jacke aus wasserabweisendem Material. Der Täter hatte einen schwarzen Rucksack mit orangefarbenem Emblem dabei. Er könnte mutmaßlich eine sichtbare Verletzung vom Überspringen eines Zaunes nach der Tat gehabt haben.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat bereits unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und prüft ein mögliches versuchtes Sexualdelikt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Zeugen, die vor allem Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich telefonisch unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell