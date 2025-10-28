Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am gestrigen Montag (27.10.2025) kam es zu einer Bedrohung und einer Sachbeschädigung durch einen bislang unbekannten Täter in der Kirchbergstraße.

Gegen 15.15 Uhr fuhr ein 14-jähriger Junge mit seinem Fahrrad entlang der Straße. Auf Höhe der Mühlbachbrücke kam ihm der bislang Unbekannte entgegen. Dieser stellte sich ihm in den Weg, riss dessen Kopfhörer aus dem Ohr und bedrohte ihn.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad davon. Im Nachgang verständigte der 14-Jährige mit Angehörigen die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell