Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Oberhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (22.10.2025), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (23.10.2025), 07.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Schulgebäude in der Äußeren Uferstraße mit Farbe.
Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
