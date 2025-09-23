Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Der massive Brand eines Reihenmittelhauses beschäftigte ein Großaufgebot der Feuerwehr

Nürnberg (ots)

Dramatische Szenen boten sich den ersteintreffenden Feuerwehreinheiten der Wache 5 gegen 2 Uhr in der Marienbader Straße. Dachgeschoß, erster Stock und das Treppenhaus standen in Vollbrand, zwei Bewohner versuchten sich durch Sprünge aus den oberen Stockwerken in Sicherheit zu bringen. Die sofort eingeleiteten Rettungs- und Löschmaßnahmen wurden durch die großzügig nachalarmierten Einsatzkräften aller Nürnberger Feuerwachen unterstützt. Die verletzen Bewohner wurden dem Rettungsdienst übergeben, die evakuierten Menschen aus den Nachbarhäusern betreut. Für einen Hund im Brandhaus kam leider jegliche Hilfe zu spät. Das Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser konnte aber verhindert werden. Die Marienbader Straße musste für den Einsatz über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Neben mehr als 60 Feuerwehrkräften waren Polizei und ein Großaufgebot des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Einsatzkräfte wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Werderau mit Einsatzverpflegung versorgt.

Aktuell ist noch ein Löschfahrzeug zur Brandwache vor Ort.

[BR/FW]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell