Feuerwehr Nürnberg: Balkonbrand mit gemeldeter Explosion am Sonntagabend

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagabend meldeten mehrere Bewohner des Nürnberger Stadtteils Röthenbach bei Schweinau der Integrierten Leitstelle einen Balkonbrand mit Explosion. Gemäß Alarmierungsvorgaben entsandte die Feuerwehr Nürnberg ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu dem 10-stöckigen Wohnhaus in der Dombühler Straße. Bei Ankunft der ersten Kräfte stand ein Balkon im 7. Stock in Vollbrand, Trümmerteile der Geländerverkleidung lagen in der Grasfläche vor dem Haus. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff über eine Drehleiter und einen Angriffstrupp im Haus konnte das Feuer auf den Balkon begrenzt werden. Über die bereits geplatzte Verglasung drang allerdings Brandrauch vom Balkon in die Wohnung ein und machte diese bis auf weiteres unbewohnbar. Nachbarwohnungen wurden zur Sicherheit kontrolliert. Hier konnte zum Glück aber keine Rauchausbreitung festgestellt werden. Außer einer Katze, die die Feuerwehr aus der Brandwohnung retten musste, konnten sich alle Betroffenen selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei Feuerwehrkräfte der Wachen 1, 2, 3, 4 und die Freiwillige Feuerwehr Eibach.

