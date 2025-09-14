PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Nürnberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Balkonbrand mit gemeldeter Explosion am Sonntagabend

Nürnberg (ots)

Am frühen Sonntagabend meldeten mehrere Bewohner des Nürnberger Stadtteils Röthenbach bei Schweinau der Integrierten Leitstelle einen Balkonbrand mit Explosion. Gemäß Alarmierungsvorgaben entsandte die Feuerwehr Nürnberg ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu dem 10-stöckigen Wohnhaus in der Dombühler Straße. Bei Ankunft der ersten Kräfte stand ein Balkon im 7. Stock in Vollbrand, Trümmerteile der Geländerverkleidung lagen in der Grasfläche vor dem Haus. Durch den sofort eingeleiteten Löschangriff über eine Drehleiter und einen Angriffstrupp im Haus konnte das Feuer auf den Balkon begrenzt werden. Über die bereits geplatzte Verglasung drang allerdings Brandrauch vom Balkon in die Wohnung ein und machte diese bis auf weiteres unbewohnbar. Nachbarwohnungen wurden zur Sicherheit kontrolliert. Hier konnte zum Glück aber keine Rauchausbreitung festgestellt werden. Außer einer Katze, die die Feuerwehr aus der Brandwohnung retten musste, konnten sich alle Betroffenen selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei Feuerwehrkräfte der Wachen 1, 2, 3, 4 und die Freiwillige Feuerwehr Eibach.

[BR/ ]

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Nürnberg
Pressestelle
Telefon: +49 (0)911 231-6400
Fax: +49 (0)911 231-6405
E-Mail: fw-pressestelle@stadt.nuernberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Nürnberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Nürnberg
Weitere Meldungen: Feuerwehr Nürnberg
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 08:23

    Feuerwehr Nürnberg: Explosion in der Nürnberger Südstadt

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend wurden die Anwohner der Leibnizstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Gegen 19 Uhr ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Explosion mit Folgebrand. Durch die Druckwelle wurde ein Fenster aus der Halterung gerissen und die komplette Straße mit Glasscherben übersät. Die Rauchentwicklung war für die anrückenden Einsatzkräfte schon von Weitem sichtbar. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren