Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Explosion in der Nürnberger Südstadt

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend wurden die Anwohner der Leibnizstraße durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Gegen 19 Uhr ereignete sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses eine Explosion mit Folgebrand. Durch die Druckwelle wurde ein Fenster aus der Halterung gerissen und die komplette Straße mit Glasscherben übersät. Die Rauchentwicklung war für die anrückenden Einsatzkräfte schon von Weitem sichtbar.

Der Brand wurde von mehreren Löschtrupps mittels C-Rohren bekämpft. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Wohnungen konnte noch verhindert werden. Ein Anwohner erlitt leichte Verletzungen.

Aufgrund des Schadensausmaßes musste durch den Energieversorger die Gas- und Wasserversorgung des Gebäudes abgestellt werden. Die Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Von der Feuerwehr waren 10 Fahrzeuge mit 30 Kräften im Einsatz, sowie ein größeres Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst. Die Ursache der Explosion, sowie die Schadenshöhe wird von der Polizei ermittelt.[BA/PS/SE]

