Feuerwehr Nürnberg: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Nürnberg-Langwasser - Bewohner retten sich rechtzeitig

Nürnberg (ots)

Am heutigen Montagnachmittag ist in der Julius-Leber-Straße im Stadtteil Langwasser der Dachstuhl eines Reiheneckhauses in Brand geraten. Die Feuerwehr Nürnberg wurde um 15:50 Uhr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine dichte Rauchsäule über dem Stadtteil sichtbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf die Photovoltaikanlage übergegriffen. Die Berufsfeuerwehr war mit Kräften der Wachen 2 und 5 vor Ort, unterstützt durch die Freiwilligen Feuerwehren Moorenbrunn und Fischbach.

Rund 40 Einsatzkräfte verhinderten durch ihr schnelles und gezieltes Vorgehen eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus. Der Brand wurde durch einen Innenangriff unter Kontrolle gebracht. Für die Nachlöscharbeiten musste die PV-Anlage demontiert werden.

Das Gebäude wurde durch die N-ERGIE stromlos geschaltet und ist vorerst nicht bewohnbar. Die Feuerwehr wird bis in die Nacht regelmäßige Brandnachschauen durchführen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens. [SK/PS]

